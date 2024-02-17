Pendik'te 2 katlı bina alev alev yandı

Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın üst katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler üst katın tamamını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak sokağı giriş ve çıkışlara kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.