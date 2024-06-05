Pendik'te denizin dibinden çıkarılan atıklar görenleri şaşkına çevirdi

Pendik Belediyesi koordinasyonunda İstanbul Gedik Üniversitesi, Pendik Arama Kurtarma (PEAK), Teknopark İstanbul ve Yardım Vakfı ekiplerince, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ilçe sahilinde su altı temizliği gerçekleştirildi.



Çevre ve deniz temizliği konularına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte denizin dibinden otomobil lastiği, koltuk ve benzeri çöpler çıkarıldı.



Denizin dibinden çıkarılarak sahilde sergilenen çöpler görenleri şaşkına çevirdi.



Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "8 Haziran Marmara Deniz Günü, 5 Haziran da Dünya Çevre Günü. Dolayısıyla bu haftayı bu şekilde bir etkinlikle 3 yıldan beri değerlendirmeye başladık. Bunu yaparken de paydaşlarımız var. Aslında bir farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla yaptığımız bir faaliyet. Dünya bir denge üzerine Allah tarafından yaratılmış. Bu dengeyi korumak görevlerimizden başında geliyor. Denizlerimizin, çevremizin temiz tutulması ve gelecek nesillere daha temiz bir dünyanın bırakılması ile ilgili bir çalışma. Çok yakın bir zamanda müsilajla ilgili bir konu ile karşı karşıya kaldık. Bu sürecin neden olduğunu iyi araştırmak lazım ve buna göre tedbirler almak lazım. Maalesef Marmara Deniz çevresinde hala biyolojik arıtma tesislerinin azlığından şikayetçiyiz. Çünkü bunun sıkıntılarını toplumumuz yaşamış oldu. Biz burada kendi imkanlarımız ölçüsünde denizlerin temiz tutulması ile ilgili hem bilgilendirme ve tedbir almayla ilgili çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun genel itibariyle hem büyükşehir Belediyesinin hem bakanlığın ilçe belediyeleriyle ortaklaşa olarak bu çalışmaları yürümesinde fayda olur" dedi.