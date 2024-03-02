Pendik'te yeni doğmuş bir bebek bulundu

Pendik ilçesinde saat 04.30 sıralarında Bayram Çakır isimli evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti.



Bebeğin etrafında herhangi bir kişinin bulunmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesine bırakılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürerek, yoğun bakıma aldı. Polis ekipleri bebeği bulan kişinin ifadesini alarak olayla ilgili inceleme başlattı.