Pervin Buldan ve Mithat Sancar kongrede aday olmayacaklarını açıkladı

HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, katıldıkları bir programda yeniden aday olmayacaklarını duyurdu. Kampanya sürecini iyi yönetemediklerini itiraf eden eş genel başkanlar, aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş ile ilgili de konuştu.



Seçim sonuçlarının HDP açısından bir yenilgi olmadığını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Buldan, kampanya sürecini iyi yönetemediklerine, HDP fikriyatını bütün kesimlere ulaştıramadıklarına dikkati çekti.



Seçimin hemen ardından partiyi kongreye götüreceklerini ilan ettiklerini hatırlatan Buldan, "Kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşa devretmekten mutluluk duyacağım. Karar alma sürecinde de yer almayacağımı söylemek isterim. Halkımıza hesap vereceğiz, kadınlara hesap vereceğiz, oy verenlere hesap vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Mithat Sancar da seçimlerde hedefledikleri oy oranına ulaşamadıklarını, bu kapsamda kendilerini başarısız saydıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Ben de kongrede eş genel başkanlık görevini bırakacağım. Kongre süreci başlamıştır. Eleştiri, özeleştiri, muhasebe sürecinin yürümesi için bütün kurulların önünü açmak istiyoruz. Partiyi eş genel başkanlar kilitlesin istemiyoruz. Partiyi daha güçlü bir noktaya getirmek için kongrede görevi bırakacağımı net olarak ifade ediyorum. Amaç partiyi daha ileri bir noktaya götürmektir."

