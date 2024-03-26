Pet shopta yasaklandı, sosyal medyada satışı arttı!

“BABAYLA ANNEYİ EŞLEŞTİRDİK, YAVRULARINI ALDIK"



Telegram grubundan ulaştığımız ve kedi satın almak istediğimizi söylediğimiz A.A., "Yavru N.Y. 12, 1 ayını yeni doldurdu. Orijinal golden safkan British. Çikolata taşıyıcı deniyor bu yavruya, BY kodu var anne ve babada, şecere belgesinde öyle söyleyeyim. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Belgeli mi istiyorsunuz? Belgesi mi istiyorsunuz? Biz yavrulara ev ortamında bakıyoruz. Anne ve baba bizim kedilerimiz. Baba benim kendi kedim, orijinal safkan golden, anne ise arkadaşımın kedisi. Biz babayla anneyi eşleştirdik, yavrularını aldık" dedi.



"ŞEÇERELİ 17 BİN LİRA"



A.A., fiyatlarla ilgili ise "Şecereli fiyat 17 bin lira. Bir beyaz var o da safkan British ama ona şereresiz olarak 12 bin diyorum. O da 6 aylık, o da golden point, çok güzel bir yavru. O da benim evimde, karma aşıları yapılmış, parazit aşıları yapılmış, siz bir tek çip ve kuduz aşısını yaptıracaksınız o kadar" dedi.

“BİZE SORAN ÇOK OLUYOR"



Pet shop sahibi Nil Sezen Çakır İğdeli duruma tepki göstererek, “Bize soran çok oluyor. Biz direkt net olarak 'hayvan satışına karşıyız' diyoruz. Sokakta bir sürü baktığımız, büyüttüğümüz yardımcı olduğumuz hayvanlar var. Fotoğraflarını gösteriyoruz 'buyrun' diyoruz. En fazla yapabileceğimiz bu. Kesinlikle cins hayvanı kabul etmiyorum" dedi.

“BİR AN ÖNCE DURDURULMASI GEREKİYOR"



Pet shop sahibi Suzan Ülker ise “2023 yılında pet shoplarda satışlar durduruldu, iyi oldu fakat satışlar durmadı. Yasal olmayan şekilde yurt dışından getirttiriliyor, üreticiler çoğaldı. Lütfen hayvanlara bakabilecekseniz alın, bakamayacaksanız almayın. Bunun bir an önce bir şekilde durdurulması gerekiyor" dedi.