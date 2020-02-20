Petshoplara yeni düzenleme

Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerini düzenleyen yönetmelik değişti.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemesiyle, artık ev ve süs hayvanlarının üretildiği, alınıp satıldığı iş yerleri gıda imal eden yerlerin yanında açılabilecek.



Eski düzenleme, petshopların gıda üretilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelerde kurulmasını yasaklıyordu .



Bu madde "İş yerleri, bitişiğinde insan gıdası imal eden iş yeri bulunması halinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" olarak değiştirildi.



Hayvanların ayrı kafes veya bölümlerde tutulmasına ilişkin madde de değiştirildi.



"Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz" şartı kaldırıldı.



Buna göre sadece farklı türde olan hayvanların ayrı kafes veya bölümlerde olması gerekiyor



İş yeri açacaklardan istenen belgeler de azaldı.



Eski yönetmelikte,, bağlı bulunan belediyeden su kullanma belgesi,,

İle su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçları isteniyordu.



Yeni düzenleme ile iş yerinin bağlı bulunduğu belediyeden alınan su faturası sureti veya su kullanma belgesi alması yeterli hale getirildi.

