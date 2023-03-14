Pi Günü nedir, ne zaman kutlanır? Dünya Pi Günü tarihçesi

Pi sayısının meşhur yaklaşık değeri 3,14 olduğu için her yıl 3’üncü ayın 14’üncü günü 1988 yılından beri “DÜNYA Pİ GÜNÜ” olarak kutlanır. Matematikçiler için adeta bir bayram olan gün çeşitli yerlerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Pİ SAYISI HAKKINDA

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.