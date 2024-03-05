PKK/KCK'nın sözde "gençlik yapılanmasına" 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin terör örgütünün sözde "gençlik yapılanması" içerisinde "Demokratik Öğrenci Meclisi" altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

PKK/KCK'nın sözde "gençlik yapılanmasına" 19 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü /KCK içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde "gençlik yapılanması" içerisinde "Demokratik Öğrenci Meclisi" altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 19 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüyor.

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