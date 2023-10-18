PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet birimleri, /KCK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın 'ye giriş yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı.

Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...