PKK'nın drone tehdidine karşı önlem: TSK, Irak'ın kuzeyine alçak irtifa hava savunma sistemi sevk etti

Terör örgütü PKK son dönemde gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinde zaman zaman İnsansız Hava Araçları (İHA), hatta kamikaze drone'lar da kullanmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise bu tehdide karşı tedbirlerini artırdı. NTV'nin edindiği bilgilere göre, Irak'ın kuzeyindeki bazı üs bölgelerine hava savunma sistemi KORKUT'lar sevk edildi.

PKK'nın drone tehdidine karşı önlem: TSK, Irak'ın kuzeyine alçak irtifa hava savunma sistemi sevk etti
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Haber: Özden Erkuş / NTV Ankara

, son dönemde İHA ve kamikaze drone olarak da bilinen gezen-mühimmatlarla saldırı girişimlerine hız verdi.

Mühimmat yüklü insansız hava araçları kullanılarak zaman zaman üs bölgelerine, kamikaze dronelar ile de 'ya ait İHA'lara saldırı girişiminde bulunulduğu belirtiliyor.

BAZI ÜS BÖLGELERİNE KORKUT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONUŞLANDIRILDI

NTV'nin edindiği bilgilere, TSK bu tehdit nedeniyle operasyon bölgelerinde hava savunma tedbirlerini artırdı. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine KORKUT Hava Savunma Sistemleri sevk edildi.

KORKUT Atış Kontrol Radarı ve Elektro Optik algılayıcı sistemleri ile İnsansız Hava Aracı ya da drone'ları 25 kilometre mesafeden tespit edip, 4 kilometre menzile sahip parçacıklı mühimmat kullanarak etkisiz hale getirebiliyor.

ÜS BÖLGELERİNDE SİNYAL KARIŞTIRICI DRONE SAVARLAR KULLANILIYOR

NTV'ye bilgi veren güvenlik kaynakları, sinyal karıştırarak üs bölgelerine yaklaşan insansız hava araçlarının düşürülmesini sağlayan drone savarların da yıllardır kullanıldığına vurgu yaptı.

ÖRGÜT İHA'LARI SURİYE HASEKE'DEKİ BAZI ATÖLYELERDE ÜRETİYOR

Örgütün saldırı girişimlerinde kullandığı insansız sistemlere ait alt bileşenleri temin ettikten sonra Suriye'nin kuzeyindeki Haseke bölgesinde bazı atölyelerde birleştirip mühimmat entegre ettiği, ardından da Irak'ın kuzeyine sevk ettiği belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları söz konusu İnsansız Hava Aracı üretim merkezlerinden bazılarının Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen nokta hava operasyonları ile imha edildiğini de vurguladı.

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