Polatlı'da dereye giren iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün öğle saatlerinde Polatlı ilçesine bağlı İnler köyünde meydana geldi.

Osman Miraç Şentürk ve İnanç Şentürk isimli 2 kardeş, sıcak havadan bunalarak köydeki dereye girdi. Bir süre sonra dere kenarına gelen amca çocukları, 2 kardeşin eşyalarını dere kenarında görünce durumu akrabalarına haber verdi. Akrabaların kendi imkanlarıyla derede yaptıkları arama sonucu 2 kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İki kardeşin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı diledi.