Polis Akademisi Sınavı soruşturmasında 46 gözaltı kararı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularını elde ederek akademiye yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2012'deki Polis Akademisi giriş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.
Savcılık açıklamasında, şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu, gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı bildirildi.