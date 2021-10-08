Polis Akademisi'nde fişlenme soruşturması: 12 gözaltı kararı

Polis Akademisi öğrencilerinin FETÖ tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 10:19

Polis Akademisi'nde fişlenme soruşturması: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji lerinin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara merkezli 5 ilde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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