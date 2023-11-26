POLİS ALIMI: Polis alımı ne zaman yapılacak? EGM polis alımında son durum

Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, POMEM polis alımı ne zaman başlayacak?

POLİS ALIMI: Polis alımı ne zaman yapılacak? EGM polis alımında son durum

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Buna göre, EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi. İşte, polis alımında son gelişmeler...

POLİS ALIMINDA KONTENJAN BİLGİSİ

Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı.

alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

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