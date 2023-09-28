Polis baskın yaptı, evin bahçesinden 1,5 milyon liralık bisiklet ve motosiklet çıktı

Konya’da polisin baskın yaptığı bir evden, 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve scooter çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan araçlara el konulurken, olayla ilgili olarak 15 suçtan kaydı olan İbrahim B. ile 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. gözaltına alındı.

Polis baskın yaptı, evin bahçesinden 1,5 milyon liralık bisiklet ve motosiklet çıktı

’da bir evin bahçesinde çalıntı olduğu tespit edilen 53 motosiklet, bisiklet ve scooter bulundu.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün, devriye görevi yaparken bir kamyonetin kasasında çok sayıda bisiklet olduğunu fark etti.

Durumdan şüphelenen ekipler, kamyoneti takibe aldı.

Polis baskın yaptı, evin bahçesinden 1,5 milyon liralık bisiklet ve motosiklet çıktı - 1

Kamyonetin gittiği evin bahçesinde çok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi.

Operasyonda evin bahçesinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde toplam 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve scooter ele geçirildi.

15 suçtan kaydı olan ev sahibi İbrahim B. ve 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. gözaltına alındı.

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