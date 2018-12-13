Alınan bilgiye göre, dün akşam Üsküdar İnci Çıkmazı Sokak'ta bulunan Cengiz Holding'in bahçe duvarında şüpheli bir paket dikkat çekti, hemen polise haber verildi.
Bomba imha uzmanı ekiplerin yaptığı incelemede, şüpheli paketin EYP olduğu belirlendi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.
Fitil ateşlemeli parça tesirli el yapımı patlayıcının düşük etkili olduğu belirtildi. EYP üzerinde herhangi bir not veya örgütsel flama bulunmadığı, şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi.
Polis, Cengiz Holding bahçesine bırakılan paketi imha etti
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Üsküdar'daki Cengiz Holding binasının bahçe duvarında el yapımı patlayıcı bulundu. Çalışanların ihbarıyla farkedilen patlayıcı madde, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Üsküdar İnci Çıkmazı Sokak'ta bulunan Cengiz Holding'in bahçe duvarında şüpheli bir paket dikkat çekti, hemen polise haber verildi.