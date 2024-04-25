Polis denetiminde sinir krizi geçiren sürücü motosikletini ateşe verdi

Beyoğlu'nda polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi. Ekiplere mukavemet de gösteren kişi, güçlükle gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis denetiminde sinir krizi geçiren sürücü motosikletini ateşe verdi

Saat 02.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesinde, bir motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde denetiminde durduruldu. Denetim sırasında bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak motosikletini yere atan kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, aracını ateşe verdi.

Ekiplere mukavemet göstererek zorluk çıkaran kişi, polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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