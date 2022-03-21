Polis memuru 52,5 kilo patlayıcıyla yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak çalışan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.

133 PARÇA HALİNDE 52,5 KİLO PATLAYICI MADDE



Araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

