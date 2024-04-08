Polise mukavemet, tehdit ve hakaret olayına ilişkin Kocaeli Valiliği'nden açıklama

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İzmit Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda tramvay yolunda yürüyen iki kişiye kazaya sebebiyet vermemeleri için yapılan uyarı sonrası yaşanan olayla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerin incelendiği belirtildi.



Şahıslardan M.E.Ü'nün, trafik polisine "mukavemet, tehdit ve hakarette bulunması" üzerine olay yerine sevk edilen görevlilerce yakalandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada zanlı M.E.Ü’nün, "konut dokunulmazlığının ihlali, taksirle yaralama, çocuğun kaçırılması ve alıkoyma, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, müstehcenlik, hakaret, uyuşturucu madde bulundurmak, aile içi ve kadına karşı şiddet vb." suçlardan 16 ayrı kaydının bulunduğunun tespit edildiği ve konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

