Polise yakalanan alkollü sürücü gazeteciyi polise şikayet etti

Olay yeni yılın ilk dakikalarında Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni yıl denetimindeki polis ekipleri tüm camları yazıyla kaplanmış otomobili şüphelenerek durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün alkollü olabileceğinden şüphelenen ekipler Muhammed Ali Ö. (25) isimli sürücüye alkol testi yaptı. Alkol metreye üfleyen sürücünün 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2024 yılının yeni ceza miktarı olan 6 bin 436 TL, görüşü engelleyecek şekilde araca yazı yazmaktan ise bin 506 TL olmak üzere toplam 7 bin 942 TL para cezası kesti. Araç sürücünün yakınlarına teslim edilirken sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Ceza işlemi uygulandığı sırada kendini görüntüleyen basın mensubunu fark eden alkollü sürücü görüntülenmekten rahatsız olurken, yanındaki polis ekiplerini bırakarak telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayetçi olmak istediğini belirtip olay yerine ekip istedi.