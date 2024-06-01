Polisi görünce kaçan İranlı şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu

Eskişehir'de, polisin ikazına uymayıp kaçarken 2 polis aracıyla 1 minibüse çarpan İran uyruklu Milad S.’nin otomobilinde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Milad S., gözaltına alındı.

Polisi görünce kaçan İranlı şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Bursa'dan getirileceği bilgisiyle harekete geçti.

Plakası belirlenen otomobil, -Bursa kara yolu 1'inci kilometresindeki uygulama noktasına geldiğinde, sürücü polisin ikazlarına uymadı.

Kullandığı otomobille ters yöne dönüp kaçan İran uyruklu Milad S., takip sırasında 2 aracına ve B.S. idaresindeki minibüse çarptı. Durdurulan otomobilin sürücüsü Milad S. yakalanıp gözaltına alındı.

Araçta 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadesi alınan Milad S., işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

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