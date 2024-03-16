Polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı yapılan 35 AHU 890 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.



İhtara uymayıp otoyol bağlantı yolunda ters yöne giren araç, ekipler tarafından durduruldu.



Araçta Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçtığı belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.





Düzensiz göçmenlerin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.