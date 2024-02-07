Polisten kaçan sürücü: Cezayı plakaya yazsınlar diye kaçtım

Aksaray- Nevşehir karayolunda polis, şüphe üzerine 35 AK 71 42 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren takibin ardından kamyonet durduruldu.

Araçtan indirilen sürücü Şaban Gökçe'nin yapılan kontrolünde "H" sınıfı ehliyeti olduğu ve kamyoneti kullanmaya yetersiz olduğu tespit edildi.

Gökçe'ye, "yetersiz ehliyetle araç kullanmak" ve "dur ikazına uymamak" suçundan 9 bin 450 TL ceza uygulandı.



Sürücü Gökçe, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna ise "Benim ehliyetim yeterli değil. Polisler cezayı plakaya yazsın diye 3 kilometre kaçtım. Polisler haklı onlar da görevlerini yapıyor" diye cevap verdi.