Polisten kaçtı: Aracının lastiği patlayınca yakalandı

Düzce D655 kara yolunda devriye atan polisin durumundan şüphelenmesi üzerine "dur" ihtarında bulunduğu araç kaçmaya başladı. Kaçan şahıs, aracının lastiği patlayınca yakalandı. Şahıs gözaltına alındı.

Polisten kaçtı: Aracının lastiği patlayınca yakalandı

’de gece saatlerinde meydana gelen olayda D-655 kara yolu Yığılca Işıklı Kavşak'ta Cihangir U. isimli şahıs kullandığı araç ile seyir halindeyken devriye halindeki ekipleri durumundan şüphelenince durdurulmak istendi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan şahıs Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde aracının lastiği patlayınca gidemeyerek durdu. Takipteki polis aracı da duramayarak araca çarptı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan şahıs polis ekipleri tarafından gözlem altına alınarak karakola götürüldü. Araç ise çekici yardımı ile çekilerek otoparkta götürüldü.

Sürücünün neden kaçtığı ifadesinin ardından ortaya çıkacak.

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