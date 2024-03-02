Pompeii’de 2000 yıllık duvar resmi bulundu

İKİZ KARDEŞ VE ALTIN POST'UN HİKAYESİ



Yunan mitolojisine göre, üvey annelerinden kaçmak isteyen Phrixus ve Helle’e altın postlu bir koç gönderilir. Koça binerek kaçan iki kardeş Çanakkale Boğazı yakınlarındayken Helle, koçtan düşerek boğulur. Pompeii’de ortaya çıkartılan renkli fresk, bu mitolojik hikayeyi tasvir etmektedir.