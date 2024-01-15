Ponzi Seçil 3. kez hakim karşısında: Canımla buradayım, para bende değil

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediyor.



Duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken, tutuksuz sanıklardan Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük de duruşmaya geldi. Müştekiler Mert Zeydanlı, Nuray Şengüler ve Nurettin Gözaçan ile çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı. Davaya basın mensupları da yoğun katılım gösterdi. ilk olarak Semih Kaya tanık olarak dinlenecek.