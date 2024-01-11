Ponzi Seçil davası: Bütün isimlerle yüzleşme günü geldi

Futbolcu ve iş insanlarını Ponzi olarak bilinen saadet zinciriyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, yarın ikinci kez hâkim karşısına çıkıyor.

Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi müşteki, 11 kişi ise tanık olarak dinlenecek. Hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan’ın 18 kişiye yönelik “nitelikli dolandırıcılık” ve 12 kez “özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 3’ü tutuklu 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan’ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin USD ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi.

Mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada müşteki olarak ifade verip şikâyetlerini anlatacak.



İlk duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen ancak duruşmadan sonra hazırlanan ve dava dosyası ile birleştirilen iddianamede müşteki olarak yer alan Mert Zeydanlı’nın da ikinci duruşmada müşteki olarak ifadesinin alınması bekleniyor.