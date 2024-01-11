Ponzi Seçil davası: Bütün isimlerle yüzleşme günü geldi

Futbolcu ve iş insanlarını Ponzi olarak bilinen saadet zinciriyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, yarın ikinci kez hâkim karşısına çıkıyor.
Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi müşteki, 11 kişi ise tanık olarak dinlenecek. Hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan’ın 18 kişiye yönelik “nitelikli dolandırıcılık” ve 12 kez “özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 3’ü tutuklu 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan’ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin USD ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi.
Mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada müşteki olarak ifade verip şikâyetlerini anlatacak.
İlk duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen ancak duruşmadan sonra hazırlanan ve dava dosyası ile birleştirilen iddianamede müşteki olarak yer alan Mert Zeydanlı’nın da ikinci duruşmada müşteki olarak ifadesinin alınması bekleniyor.
Yine ilk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.
Seçil Erzan’ın eski sevgilisi Candaş Gürol da mahkemede tanıklık yapacak.
"Ponzi Seçil" olarak bilinen bankacı Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajlar içinde Arda Turan ile yaptığı yazışmalar önemli yere sahip. Turan, dosyaya göre sisteme en çok para kaptıran isim.
Bilirkişi raporuna göre, Turan ve Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda Erzan’ın para gerektiğini söylemesi üzerine Turan’ın nakit para verecek kimseyi bulamadığını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamı ise şöyle:
Arda Turan: Hiç müşterimiz yok mu bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim.
Seçil Erzan: Sen mi konuşacaksın?
Arda Turan: Senin varsa tanıdığın ve bu işlemi yaptırdığımız daha önce
Seçil Erzan: Düşünüyorum.
Arda Turan: Bir iki kişiye sordum nakitleri yok.
Arda Turan: Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyor
Seçil Erzan: Pzt'ye kadar birinden bulmaya çalışmak
Arda Turan: Pazartesi de olmaz onun işi
Seçil Erzan: Öyle mi demişler?
Arda Turan: Seçilim bunlar o işleri yapamazlar 3 bile mucize
Seçil Erzan: Doğru söylüyorsun
Seçil Erzan: Biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık
Arda Turan: Yok sana sormadan demiyorum, ama bu sordu zaten Emre
"FUTBOLCULAR CANIMIZI YER"
Seçil Erzan: Sabri ile aran nasıl, ben samimiyim onunla.
Arda Turan: Futbolcular olmaz Seçilim bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor? Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda'nın işlemi diye varsa onda.
Seçil Erzan: Var mı onu bilmiyorum.
Arda Turan: Yoktur o kadar.
Seçil Erzan: Bence de. Yaparsa H.Balta yapar en aklı başında.
Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapıcaz 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.
Yazışmalar sürerken Turan, sürekli Erzan'a para getirecek isim arayışında görünüyor. Erzan, Turan'a kader birliği yaptıklarını söylüyor ve yardımları için teşekkür ediyor.
"KADER BİRLİĞİ YAPTIK"
Arda Turan: 800 bin dolar nefes aldırmaz mı?
Seçil Erzan: Net hepsi belli olsun aldırtıcam.
Arda Turan: Allah büyük sende okeyse bende buraları okeyliycem.
Seçil Erzan: Okey Canım
Arda Turan: Benim bu akşam çıkması gerekeni de konuş ricam senden.
Seçil Erzan: Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.
Arda Turan: Canımsın inşallah iyi olacak her şey.
TURAN PARA ALAMAYINCA SİNİRLENİYOR
Arda Turan: Seçil o para 5'e kadar gelsin, o kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun, pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşucam.
Seçil Erzan: Seni oyalamıyorum.
Arda Turan: Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu'dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun...
Arda Turan: Beni rezil ettin, çarşamba benim için sondu.
Seçil Erzan: Hâlâ sözümün arkasındayım.
Arda Turan: Bu akşam o para gelmeyecek.
Seçil Erzan: Gelmezse birlikte gideriz.
Arda Turan: Bizi oyaladın.
Seçil Erzan: Arda oyalamadım.
Arda Turan: Salak yerine koydun, bu akşam bu iş olmasın bakalım ne olacak. Ben 1 aydır uyku uyuyamıyorum. Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmuycam. Çocuklarımın üzerine yemin ettim. Hadi bakalım. Benim kayışımı kopardın bakalım ne oluyor.
Seçil Erzan: Koparma ne olur koparma, olmuş işi bozma…
Seçil Erzan: Kayış koparma.
Arda Turan: Benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak, soktun çıkardın.
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