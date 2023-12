Ponzi Seçil'in maceraları: Üfürükçüler hariç herkesi dolandırdı

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek getiri vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimler var.

Erzan'ın hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırdığı davada, bazı üfürükçülerin de adı geçiyor.



226 yıl hapis cezasıyla yargılanan Erzan, para çarkını çevirmek için üfürükçülerden destek istediği, bu isimlere ödeme yaptığı anlaşıldı.

Dosyadaki bilgiler, onlarca kişiyi dolandıran Erzan'ın bu isimlere yüksek ödeme yaptığını gösteriyor.



Erzan’ın cep telefonunda yapılan incelemede, kurtarıcı olarak gördüğü bu 3 kadınla çok fazla görüşme yaptığı belirlendi. Kadınlardan biri Seçil Erzan’la eskiden tanışan Hülya Kılıç. Seçil Erzan ile Hülya Kılıç arasında 4 Şubat 2023 günü şu konuşmalar geçiyor;



Seçil Erzan: “Herkes ama herkes beni çok sıkıştırıyor, neler oluyor anlatamam. Dayanacak bir saniye ve umut kalmadı. Ben ne yapayım? 2 kelime yazsana bana. Sadece sen benim hayatımı kurtarırsın. Benim kurtuluşum sensin canım.”

Hülya Kılıç: “Canım umutsuzluğa kapılma, çıkış yolu sende. Süre iste. Satış ve kredi işlerini hallet.”



Seçil Erzan: “Kimse süre vermiyor. Satış ve kredi oldu ama yetmiyor. Sen düşünüyorsun. Gördüğün hissettiğin bir şey varsa bana söyle kuzum. Beni doğru yola sen götürürsün. Son 2 günüm benim. İlaç içip uyanmamak üzere uyuyacağım. Canikom uyudun mu? Bana kramponlu kâğıt imzalattı cumaya kadar.”

Seçil Erzan’ın yardım istediği bir diğer ismin de Adana’da yaşayan üfürükçü Selma Göksal olduğu anlaşıldı. Erzan, telefonuna Diba olarak kaydettiği Selma Göksal’la 11 Ocak 2023’te şöyle yazıştı:



Diba: “Ne oldu niye bozuksun. Müsait olunca yaz bana, ben dua edeyim.”



Seçil Erzan: “Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti birden. Onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli, bu işlerle bağlantılı. Oradan da bir sorun çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık.”



Diba: “Allahım zorunu kolaya çevirsin, inşallah hayırlısıyla sonlandırırsın. Yarın veremez misin üstlerine?”



Seçil Erzan: “Onlara bir şey vermem gerekmiyor, fark ettiler onlara sormadan iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur.”



Diba: “Tamam canım benim. Bu akşam ona da okuyalım ben elimden geleni yapacağım sen merak etme. İnşallah bunu da atlatacağız. Canım yanmıyor Allahu ekber.”



Seçil Erzan: “Olmaz bişi di mi abla.”



Diba: “Benim canım acımıyorsa olmaz inşallah kızım. Yine de Allah bilir, takdir-i ilahinindir. Olmayacak diye düşünüyorum. Yarın öğleye kadar Kuran’dayım. Cuma günü de duan var, inşallah dualarda buluşuruz.”



Seçil Erzan: “Allah razı olsun ablacım. Yarın sana 60 bin TL göndereceğim. Yardım et bana abla iyice karışmasın ortalık.”



Diba: “Allahım yar ve yardımcın olsun inşallah. Elimden gelen her şeyi yapacağım, sen dimdik ayakta dur.”



Seçil Erzan: “Tamam canım ablam.”

MUCİZE İSTEDİ



Seçil Erzan'ın telefonunda kayıtlı bir başka isim ise Nursel Ekinci. Erzan'ın telefonunda Nursal abla olarak kayıtlı olan bu kadınla 24 Ocak 2023’te yaptığı yazışmalar şöyle:



Nursel Ekinci: “Her şey yolunda mı canım benim?”



Seçil Erzan: “O kadar iyi geldi ki akşamki ses kayıtları... Sabaha kadar dinledim ve uyudum. 2 gün erteleyebildim sorunu ama kökten bir çözüm şart. Yarın öbür gün nasıl olacak bilmiyorum.”



Nursel Ekinci: “Kolayca çözülecek. Lütfen onları hep yap, dinle.”



Seçil Erzan: “Her şey güzel olacak di mi. Bana ne oldu böyle, neyin bedelini ödüyorum?”



Nursel Ekinci: “İptal iptal iptal!”



Seçil Erzan: “İptal iptal iptal. Mevcut durumu anlatamıyorum sana...”



Nursel Ekinci: “Evet artık şüphe duymayı bırak.”



Seçil Erzan: “Mucizem gelsin artık.”