Portakal Çiçeği Karnavalı devam ederken, organizasyonun ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, ''Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman bitecek?'' sorusunun yanıtı...



FESTİVAL NE ZAMAN BİTECEK?



Kentte bu yıl 12'ncisi "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 13-21 Nisan'da gerçekleştirilecek.



"Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısında artış beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.



Merkez Park'ta 13 Nisan'da düzenlenecek konserlerle başlayacak organizasyon boyunca birçok şarkıcı sevenleriyle buluşacak.



Farklı noktalardaki sergi, söyleşi ve kültürel programlarla kent merkezinin tamamına yayılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getirecek.



Hem karnavalın simgesi haline gelen hem de renkli görüntülerle etkinliğin coşkusunu artıran "kostümlü kortej" ise 20 Nisan'da Atatürk Caddesi'ndeki geçişle katılımcıları selamlayacak.