Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti

Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti
Arşiv

'da sayısız organ nakli ameliyatına imza atan Prof. Dr. Alper Demirbaş (60) etti.

Bir süre önce İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve Antalya'ya dönen Prof. Dr. Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Alper Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kısa süre önce Antalya'daki özel bir hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Demirbaş, yurt içinden ve yurt dışından sayısız organ nakli ameliyatına imza atarak birçok insanın sağlığına kavuşmasını sağlamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...