Prof. Dr. İlber Ortaylı ile kitap fuarı açıldı

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’ndeki açılış programında yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken şunları söyledi: "İki yıl aradan sonra Eyüpsultan'da vatandaşlarımızı Ramazan'la buluşturuyoruz. Biliyorsunuz Ramazan denince İstanbul'da en önemli nokta Eyüpsultan. İstanbul'daki bütün vatandaşlarımızı Ramazan ayında en iyi şekilde ağırlamak için hazırız. Eyüp Sultan Camii başta olmak üzere bütün camilerimizi gül suyu ile her gün temizleyeceğiz. Ramazan ayında 30 akşam 30 tane kültürel etkinlik olacak. Burada kitap fuarı, Alibeyköy bölgesinde yöresel etkinliklerimiz olacak, Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde iftar soframız olacak. Ramazan’ın asıl meselesi yardımlaşma. Bizler de hem yardımlaşmanın zirve yaptığı, hem de bilgi ve kültür paylaşımının zirve yaptığı bir ay olmasını temenni ediyoruz. O yüzden bütün dostlarımızı, bütün sanat severleri, yardımseverleri buraya bekliyoruz”

PROF. DR. ORTAYLI “RAMAZANLA BİRLİKTE EYÜPSULTAN’A ÇEKİM BAŞLADI”



Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise konuşmasında, "Çok değerli Eyüpsultanlılar bir Ramazan’a başlıyoruz. Hiç şüphesiz ki Eyüpsultan’ın havası değişecek. Eyüpsultan tarihi itibariyle çok enteresan bir yerdir. Eyüpsultan’ın kendine göre ürünleri vardır, bir çekimi vardır. Şimdi Kitap Fuarı ile Eyüpsultan’a bir çekim başladı. Beni buraya davet ettikleri için sayın Kaymakamımıza, sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.



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Ramazan ayı boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak Kitap Fuarı kapsamında konser, imza günleri, söyleşi gibi bir çok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler de külliye içerisine kurulacak etkinlik çadırında teravih namazı sonrası icra edilecek. Moderatörlüğünü Selahattin Kocaaslan’ın yapacağı etkinlikler çerçevesinde Ömer Karaoğlu, Ubeydullah Sezikli, Sedat Anar, Fatih Koca, Ayan Musiki Topluluğu konserleri, Kemal Sayar, Tufan Gündüz, Ahmet Turgut, İsmail Kılıçarslan, Mehmet Ali Bulut, Hayati İnanç, Erol Erdoğun, Mustafa Karataş, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Tarık Tufan, Saliha Erdim, Bestami Yazgan, Mevlana İdris, Mahmud Erol Kılıç, Sıtkı Aslanhan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mehmet Emin Ay, Sibel Erarslan, Yasin Pişgin, Ömer Tuğrul İnançer, İhsan Süreyya Sırma, Münir Arıkan söyleşi ve imza günleri ile Dursun Ali Erzincanlı'dan şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Yine külliye içerisinde cumartesi ve pazar günleri çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici programlar düzenlenecek.