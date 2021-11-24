Prof. Dr. Özlenen Özkan: Aşıyla serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü

Antalya'da bir etkinliğe katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, corona virüsün bulaşma süreci, süper grip, Covid-19'un son durumu ve aşılar hakkında konuştu.

Daha önce dünyada yaşanan salgınlara göre corona virüsün ölüm oranında 6'ncı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan "Dünyadaki pandemiler 185'li yıllara kadar dayanıyor.Virüsün yayılımında damlacıklar yapıştığı yüzeylerde kalabiliyor ama uzun süre kaldığını düşünmüyorum. İlk başta yaptığımız paketleri kolonyalamak filan çok anlamlı değildi. Virüslerin yaşamak için canlılara ihtiyacı var" dedi.

Son zamanlar hastalarda görülen 'süper gribi' anlatan Prof. Dr. Özkan, "Geçen sene maske kullandığımız için bağışıklığımız azaldı, bu nedenle bu seneki griplerin daha vahşi olduğu yönünde teoremler var. Bu doğru olabilir. Yeni bir varyanttan da bahsediliyor. Virüsler yok olmazsa varyasyona uğruyor" diye konuştu.



"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YÜZDE 80'İ AŞISIZ"



Aşının altta hastalığı olmayan kişilerde ölümü ortadan kaldırdığını söyleyen Prof. Dr. Özkan "Aşının yaygınlaşması sonucunda yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'te 1 oranında azaldı. Serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız. Yüzde 20 aşılı olsa bile altta yatan hastalıkları var. Bu bağlamda aşının ciddi oranda etkili olduğu ortada. İnsanlar hala neden aşı konusunda sıkıntı yaratıyor anlamakta zorlanıyorum" sözlerini kullandı.



"AŞILANMANIN ARTMASI GEREKİYOR"



Türkiye genelinde corona virüs sayılarında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Bunun birkaç nedeni var. İlki havaların soğumasıyla bizim kapalı ortamlarda daha çok bulunmamız, maskeye riayette eskisi kadar sabırlı değiliz maalesef. Elbette aşılanma oranlarının artması gerekiyor. En başından bu yana süreci hem yönetici hem doktor olarak yaşayan birisi olarak çok net söyleyebilirim ki; aşılar sağlam hastalarda ölüm oranlarını sıfırlıyor, kanserli hastalarda bu oranı çok azaltıyor" dedi.



"İLAÇLAR ÖNLEYİCİ DEĞİL TEDAVİ EDİCİ"



Son günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hem serviste hem yoğun bakımlarda sayıların arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakım ve serviste yatan hasta profilleri genelde aşı olmayan, çok yaşlı veya altta hastalıkları olan kişiler. Şu an iki firmanın corona virüse karşı ilacı mevcut. Etki oranları da farklı beyan edildi. Onların söylemine göre ilaçlar önleyici değil, tedavi edici olduğu yönde. Hastalanmadan değil, hastalıktan sonra virüs yükünü azaltmak için kullanıyorsunuz. Çok yeni ilaçlar bekleyip hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

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