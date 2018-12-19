İmza attıkları bildiride terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 2,5 yıl hapisle cezalandırıldı.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Şebnem Korur ile avukatları katıldı.

''BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR''



Mahkemeye 3 sayfalık yazılı savunma sunan sanık Korur, "Barış istemek suç değildir, beraatime karar verilsin" dedi. Korur, hakkında bir ceza verilmesi halinde bunun ertelenmesini isteyip istemediği sorulması üzerine, "Suçlu olduğumu düşünmüyorum, 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılması verilmesin" ifadesini kullandı.

''SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM''



Korur'un avukatlarından Oya Meriç Eyüpoğlu, müvekkilinin bildiri öncesi ve sonraki açıklamalarıyla söz konusu bildirideki imzasının tamamen tarihsel hakikat arayışı kapsamında olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.



Davanın biteceği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık Korur, "Yüzleşmeyi başardığımızda bu yargılamaların utanç belgeleri olacağını düşünüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Emile Zola'nın dediği gibi, asıl ben itham ediyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Korur'un 5 Mart 2016'nın öncesi ve sonrasındaki röportajlarında yer alan ifadelerini, özellikle suça konu bildiri içeriğiyle örtüşecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen savunma ve güvenlik amaçlı bölgedeki faaliyetini "vahşet/soykırım girişimi, savaş suçu ve Kürt halkına topyekün saldırı" olarak beyan etmesini, bölgede PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü tarafından yapılan hendek kazma eylemlerini övmesini, öz yönetim anlayışına sahip çıkmasını gerekçe göstererek, sanığın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI



Suça konu bildirinin basın ve yayın yoluyla kamuoyuna duyurulduğunu belirten mahkeme, cezayı 2,5 yıla çıkardı.



Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını olumsuz olarak değerlendiren heyet, pişmanlık duymamasını da dikkate alarak Korur'un cezasında indirim yapmadı.