Prof. Dr. Tüysüz'den "Adana" uyarısı: Riskli faylarla çevrili ve yapı stoku iyi değil

Dün Konya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir ve Erzurum da sallandı.

Türkiye hala 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin risksiz olduğu düşünülen şehirlerinde de dikkatli olunması gerektiğini savunuyor.

6 Şubat depremlerinin stres yüklediği faylar konusunda uyarılarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bundan sonra yapılan hesaplamalarda bazı bölgelerde stres transferi tetiklemekte olabileceğini gösterdi.

"ÇOK SAYIDA FAY VAR"

"Bu bölgede deprem olacaktır." diyerek uyarıda bulunan Tüysüz, "Bunlardan biri Çardak- Savrun bölgesinde yani sürgü Elbistan'a ve Kozan'a kadar burada çok sayıda fay var." dedi.

Sismolojik olarak Konya'nın sakin bir yapısı olduğu iddialarına doğru bir düşünce olmadığını belirten Tüysüz, "Türkiye'de bilinen 85 deprem tane deprem üretme potansiyeli olan fay var. Konya'nın içerisinden diri fay var." diye konuştu.



Tüysüz, şöyle devam etti:



"Adana'nın konumuna baktığımız zaman çevresi faylarla çevrili. Bugün olmazsa başka bir fay, 50-100 yıl içinde Adana kötü zmeiniyle gelecekte etkilenecek bir bölgedir. Bingol Yedisu uzun zamandır 1700'den bugüne deprem olmamış Kuzey Anadolu'nun kırılmamış parçası. 7,2-7,3 deprem üretebilir. Kırılırsa Erzincan, Bingöl ve Tunceli'de ciddi etki yaratacaktır."