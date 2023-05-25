Prompter nedir, nasıl çalışır?

Prompter, kamera önüne yerleştirilerek, çekimi yapılan kimseye yazılı veya görüntülü hatırlatmalar yapan elektronik suflördür. Aslen "ortaya çıkarmak, cesaretlendirmek" anlamlarında kullanılan İngilizce "prompt" sözcüğü, 15. yüzyıldan itibaren sufle yapmak anlamında da kullanılmaya başlanmıştı.

PROMPTER NASIL ÇALIŞIR?

Tipik bir prompter, kamera altına yerleştirilmiş bir monitör ile kamera ve monitör arasına yerleştirilmiş ışın ayırıcı bir cam ekrandan oluşur. Monitörden gelen metin veya resimler kamera önündeki cam vasıtasıyla çekimi yapılan kişiye (örneğin bir sunucuya) yansıtılır. Çekimi yapılan kimse bu notları yansıtıcı camdan okurken gözleri kameranın lensine yöneldiği için, izleyicilerde, konuşmanın ezberden yapıldığı illüzyonu oluşur.