imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Psikiyatri uzmanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan psikiyatri uzmanı ile sokak satıcısı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Psikiyatri uzmanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan, sahibi olduğu özel klinikte uyuşturucu içerikli ilaçları reçete ederek piyasada ticaretinin yapılmasını sağladığı öne sürülen psikiyatri uzmanı T.G ile eşi B.G, sekreteri H.B.Ö. ile uyuşturucu sattığı tespit edilen R.A'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden psikiyatri uzmanı T.G. ile R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.G. ve H.B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ay süren takip sonucu hasta kişilerin bilgisi olmadan usulsüz yollarla kimlik bilgilerinin elde edildiği, psikiyatri uzmanı T.G'nin yeşil reçete ilaç yazdığı, daha sonra bunların sokak satıcıları aracılığıyla yüksek fiyatlardan satıldığı belirlenmişti.

" madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 6 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, psikiyatri uzmanı T.G. ve eşi B.G, sekreteri H.B.Ö. ile sokak satıcısı R.A. gözaltına alınmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...