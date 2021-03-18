PTT memurundan 4 milyon liralık vurgun

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki PTT şubesinde yaklaşık 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan gişe memuru tutuklandı.

DHA 18.03.2021 - 13:48

PTT memurundan 4 milyon liralık vurgun

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Yalova Cumhuriyet Savcılığı, Çınarcık ilçesindeki PTT şubesinde görevli memur E.G.'nin zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmada, gişede görevli E.G.'nin, maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerin hesapları üzerinden kredi çekip, yaklaşık 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

E.G., Yalova Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla, 15 Mart Pazartesi günü gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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