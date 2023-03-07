PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı başvuruları)

PTT personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik tarih sorgulamaları sürüyor. PTT bünyesinde işe girebilmek için personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen adaylar, gözlerini kurumdan gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı?



PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.



Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.