PTT personel alımı zaman, bu yıl yapılacak? (2023 PTT personel alımı başvurusu)

2023 PTT personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, işe alım ilanını bekleyen binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her yıl kendi sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısına ilişkin açıklama yapan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı zaman, bu yıl yapılacak?



2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.



Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

