Puhu yavrularını satmaya çalışan 4 kişiye 26 bin lira ceza

Giresun'un Şebinkarahisar ilçe kırsalında iki puhu yavrusu bulan E.A., kuşların türünü öğrenmek amacıyla fotoğraf çekip, sosyal medyada paylaştı.

İSTEYENE SATABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

E.A., yavru kuşları isteyene satabileceğini belirtti. Bu yönde yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, alıcı gibi davranarak E.A. ile iletişime geçti.

JANDARMA 4 BİN LİRA TEKLİF VERDİ

Ekipler, 4 bin lira teklif vererek, Yeşilyurt köyünde E.A. ile buluşmak için sözleşti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burada önlem alan ekipler, bir süre sonra buluşma noktasına gelen E.A. ve yanındaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere, 26 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.

4 HAFTALIK YAVRULAR UÇMAYA BAŞLAYINCA DOĞAYA SALINACAK



Puhu yavruları, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. 4 haftalık olan yavruların uçmaya başlayınca doğaya bırakılacağı belirtildi.

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