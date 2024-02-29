Queen solisti Freddie Mercury 33 yıl sonra sahneye dönebilir ama hologram olarak

İngiliz rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury sahneye dönebilir ancak hologram olarak. 1991 yılında 45 yaşında hayatını kaybeden yıldızın müzik haklarını yöneten şirket, Mercury'nin adını 3D ve sanal gerçeklikte kullanmak için ticari marka başvurusunda bulundu.



Bu sayede şarkıcı, dijital bir avatar olarak sahneye dönebilir. The Sun'ın haberine göre, Mercury de ABBA grubunun Londra'daki "Voyage" gösterisine benzer bir şekilde hayranlarıyla buluşabilir.



Geçtiğimiz yıl Graham Norton Radia Show'a katılan grup üyesi Brian May "Freddie'nin hologramları hakkında ciddi konuşmalar yaptık" demişti. Daha önce Mercury'nin hologramı kullanılmadı ama şarkıcının videosu bir performans esnasında kullanıldı.



MÜZİK HAKLARI SATILIYOR Öte yandan Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satılıyor. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1,2 milyar doları aşan bir fiyata satılabilir.



Bruce Springsteen ve Bob Dylan gibi efsane isimlerin albümlerinin rekor fiyata satılmasının ardından Queen grubunun da rekor kırması bekleniyor. 2021 yılında Bruce Springsteen müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı. Hayatta kalan grup üyelerinin, Queen'in müzik haklarını bu rakamın iki katına satması bekleniyor.