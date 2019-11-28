"Rabia Naz'ın çantasından 'ölmekten korkma' notu çıktı"

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, TBMM Rabia Naz'ın Ölümünü Araştırma Komisyonu'na konuşan, olayı başından beri takip edip araştıran polis Memuru Ruhi Kalkan'ın tespitleri şöyle:



KAN İZİ BULAMADIK: Olay yerinde kan izi, herhangi bir trafik kazasıyla ilgili iz, emare, bir çarpma hızı, fren izi, hiçbir şey yok. Sadece yerde, beton zemin üzerinde bir ıslaklık. Her iki yerde de kan izi bulamamak beni çıldırttı. Olay yeri inceleme şubeden S.A. ile görüştüm. O da bana, daha önceden, benzeri bir olayda yani yüksekten düşen bir çocuğun düştüğü yerde de zerre kadar kan izinin olmadığını anlattı.



ÇİMLER EZİLMİŞ: İki nokta tespit ettik orada; bir, Rabia Naz'ın bulunduğu nokta, yaralı olarak arabaya alındığı nokta, artı, bir de binanin yan tarafında, bahçe içerisinde, 20 santim otların üzerinde bir ezilme. Çocuğun üzerindeki elbiselerde otlara benzer yeşilimsi izler gördüm çıplak gözle. Yine bulunduğu yerde gelir gelmez yüzünde sürtünme gibi çamur izi gördüm.



ÇANTADAKİ NOT: Çantanın içerisinde bir şey buldum. Not, kitap değil. El yazısıyla yazılmış bir nottan bahsediyorum. A4 kâğıdına el yazısıyla yazılmış notlar vardı. O notu savcıya da götürdüm. 'Birkaç tane hap içeceksin. Ölmekten bu kadar mi korkuyorsun? Annem kızar' gibi cümleler yazili. Bu çocuk intihar nedir, az çok biliyor.

(Komisyon üyelerinin "Bu olayı önce 'trafik kazası', sonra 'düşme', sabah 6'dan sonra da 'şüpheli ölüm' diye söylemişsiniz, doğru mu?" sorusu üzerine) İlk önce Şaban Vatan, 'Anten direğinin üzerine çıktı, karate hareketi yaparken, bunları yapıyordu, burada dengesini kaybetmiş düşmüş olabilir' gibisinden anlattı. Ben kafayı taktım, defalarca olay yerine gidip geliyorum. Kan izi, başka bir şey arıyorum. Çünkü her iki yerde de kan izi bulamamak beni çıldırttı. Benim düşüncem bulunduğu yere düşmüşse, oraya düşmedi, atladı. Kendisi istemediği müddetçe düşmez. Binayı gördüyseniz, bina Ören yolundan görülen bir yer, orada öyle bir saldırıya uğrasa bağırır. Ben olsam bağırırım, atmam kendimi aşağıya. Bu yüzden Rabia Naz’ın ölümünün şüpheli olduğunu düşünüyorum.





KOMİSYONDA VERİLEN DİĞER İFADELER

Polis memuru Kutlay Sevinç:

"Rabia Naz Vatan'ın günlüklerine rastlamadım, bilgisayarına baktım, aklımıza önce Mavi Balina geldi ancak bir şey bulamadık. Olaydan birkaç ay sonra tayinim çıktı. Soruşturmayla ilgili eleştiriler getirdim ve hakkımda soruşturma açıldı. Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile ilgili hakkımda açılan soruşturmanın gerekçesini bilmiyorum, üstlerimden de öğrenemedim. Bu olayda biz suçlu muyuz? Suçluysak biz niye burada duruyoruz hâlâ? Bana 'kınama' cezası veremezsiniz, çok hafif, güldürücü, komik, aşağılayıcı bir ceza. Ya ihraçtır, devamında da hapis cezasıdır eğer varsa benim suçum. Evde inceleme yaparken birileri 'Çanta burada' dedi. Rabia Naz Vatan'ın çantasını kimin aldığını, çantaya ne olduğunu bilmiyorum."



Polis Başmüfettişi Davut Karakülah:

"Tam bilmemekle beraber dışarıdan edindiğim bilgi 'görevi ihmal'den 2 veya 3 arkadaşa 'kınama' cezası verildi. İlk görev yerinde emniyet şeridi almamak veya o çantayı bulmakta gösterdikleri ihmal gibi, tam net bilmemekle beraber; ama Başkanlığımız uygun görürse resmî bir yazıyla daha önceki evveliyatını alabiliriz."



Eynesil eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu:

"Ölüm haberini alır almaz hastaneye gittim. O süreçte baba Şaban ile görüştük, defnine varana kadar da yanındaydık. Baba Şaban önce 'Düştü, intihar etti' şeklinde cümleler kullandı. 1 ay sonra 'Benim kızıma araba çarptı' dedi.Önce 'Beton arabası, mikser çarptı' dedi. Sonra 'Siyah bir hafif ticari araç' dedi.



(Rabia Naz Vatan'ın ölümünden sonra 3 oğlundan birisini evlendirip, yurt dışına göndermesinin olayla bağlantısı olduğuna ilişkin

iddialar üzerine) Olayla ne alakası var, onu anlayamadım



(Rabia Naz’ın öldüğü gün hastanede müdahale odasında olduğu iddiasıyla ilgili) Tanıkların öyle ifadeleri varsa ispatlasınlar. Orada

kamera var, başhekim var, doktor var. Varsa, söylesinler, kaydı vardır



(Kendisi ve ailesi ilgili tanıkların ifadelerinin hatırlatılması üzerine) Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili hiçbir ilgimiz yok. 23 kişiyi daha önce suçladılar, 24'üncü kişi benim."



Coşkun Somuncuoğlu'nun oğlu Mehmet Ali Somuncuoğlu:

"Rabia Naz'ı ölmeden önce gördüm. Ören yolu dediğimiz mevkide ağzında bir elinde dondurma vardı, bir elinde de poşet vardı nazar boncuklu. Biz ailecek görüştüğümüz için, Şaban Vatan'la olsun, Muhammet Vatan'la olsun, ailecek görüşüyorduk; onlar bize gelir, biz onlara gideriz. Durdum yanında, takıldım hatta 'Naz, o dondurmayı bana ver, ben yiyeyim, sıcakladım' dedim. O da 'Yok ağabey' dedi, ben dereye devam ettim.



(Komisyon üyelerinin, Siz Rabia Naz’ı dondurma yerken gördüğünüzü hatta inip yanaklarını sıktığınızı, şakalaştığınızı ifade etmişsiniz demesi üzerine) Yanaklarını sıkmadım. Arabanın sağ camını indirdim, şakalaştık, o kadar."



Rabia Naz Vatan’ın akrabası Güler Vatan:

"'Naz burada yatıyor' dediler. Sonra aşağıya indim, baktım, yatıyor. Bağırmaya başladım, o benim sesimi duyduğunda başladı hareket etmeye, ellerini sıkıp 'beni kurtar cici anne' der gibi böyle kafasını salladı, ses çıkarmaya başladı. Yüzüne falan dokundum, baktım ayak falan

kötü, sonra bağırmaya başladım 'ambulansı arayın' diye. Düşme sesi duymadım. Burada 1-2 ay önce de bir trafik kazası olmuştu, orada çocuğa çarpıp araba kaçmış gitmişti, 20 yaşındaki delikanlıya.



Naz çok farklı bir çocuktu. Annesi cenazede 'Kızım ben sana bağırdım da mı sen kendini attın' diye cümle kullanmış. Şaban da 'Ben çözdüm,

tekvando hareketi yaparken bir gün önce izin aldı, oraya çıktı; çünkü herkesten önde lider ruhluydu kızımız, herkesten önde olacaktı' dedi,

bize 1 ay boyunca.

