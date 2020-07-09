Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı

TBMM'de kurulan komisyon, 7 aylık çalışmanın ardından Giresun'da evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'la ilgili raporunu tamamladı.

Olaya ilişkin fotoğraflar, krokiler ve haritalara yer verilen raporda, Rabia'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddiası gerçekçi bulunmadı.

YÜKSEKTEN DÜŞEREK ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ



Raporda küçük kızın yaşadığı apartmandan düşerek ölmüş olabileceğine yer verildi.



Nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir tespit ve bulguya ulaşılamadığı vurgulandı.



11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti.



Baba Şaban Vatan, kızına bir aracın çarptığını, sürücünün de ilçedeki hatırlı kişiler tarafından korunduğunu öne sürmüştü.

