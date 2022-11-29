Radyo programcısı kaza kurbanı

Ankara'da bir radyo programcısı, hastanedeki annesini ziyaretten dönerken kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolunda Polatlı Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi.
Polatlı ilçesinde yayın yapan radyoda çalışan Latife Yıldırım'a (39), Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesini ziyaretten dönüşte yolun karşısına geçerken Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Okan Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü çarptı.
Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Okan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.