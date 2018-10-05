İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, geçen 25 Temmuz'da tutukluluğu, 'sağlık sorunları' gerekçesiyle ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim 2018 tarihinde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.



Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılacak olan duruşma öncesinde, Avukat İsmail Cem Halavurt, dün (perşembe) müvekkili rahip Brunson'un evine gitti. Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 6 saat süren görüşmeyle ilgili Halavurt bir açıklama yapmadı.

Rahip Brunson ile Halavurt'un, 12 Ekim'de yapılacak duruşmadaki savunma ve talepleri için hazırlık yaptıkları öğrenildi.