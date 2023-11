Rahmi Koç Bilim Madalyası ödülü Ayşe Zarakol'a verildi (Ayşe Zarakol kimdir?)

AYŞE ZARAKOL KİMDİR?



Prof. Dr. Ayşe Zarakol İstanbul’da doğdu. 1995’te Üsküdar Amerikan Lisesi’nde lise öğrenimini tamamlayan Zarakol, 17 yaşındayken lisans eğitimi almak üzere ABD’nin Vermont eyaletindeki Middlebury College’a kaydoldu. 1999 yılında siyaset bilimi diplomasının yanı sıra klasik dönem çalışmaları bölümünden de yan dal derecesi aldı. 2007’de Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden siyaset bilimi yüksek lisans ve doktora diplomalarıyla mezun oldu. Mezuniyeti ertesi Virginia’daki Washington & Lee Üniversitesi’nde yardımcı doçent unvanıyla 5 yıl boyunca siyaset dersleri verdi. 2013 yılında Cambridge Üniversitesi’nde çalışmaya başladı.



Zarakol küresel sistemde Doğu-Batı ilişkileri, dünya düzeninin tarihi ve geleceği, modernlik ve egemenlik kavramları, yükselen ve gerileyen güçler ile Türk siyaseti üzerine karşılaştırmalı bir perspektifle odaklanıyor. Makaleleri American Political Science Review, International Studies Quarterly, European Journal of International Relations, Review of International Studies gibi itibarlı akademik dergilerde yayımlanan Zarakol’un kaleme aldığı Türkçeye Yenilgiden Sonra Doğu Batı ile Yaşamayı Nasıl Öğrendi adıyla çevrilen After Defeat: How the East Learned to Live with the West ve Before the West: The Rise and Fall of Eastern World Orders isimli iki kitabı da bulunuyor.



International Organization’da editörlük görevini yürüten Prof. Dr. Ayşe Zarakol, aynı zamanda Review of International Studies, International Theory, International Relations, International Studies Review, Cambridge Review of International Affairs, Global Constitutionalism, Relaciones Internacionales ve New Area Studies dergilerinin de yayın kurulunda. Zarakol birçok merkezlerin ve bilimsel komitelerin danışma kurullarının üyeliğini de üstleniyor.