Rahmi Koç Bilim Madalyası ödülü Ayşe Zarakol'a verildi (Ayşe Zarakol kimdir?)

Koç Üniversitesi tarafından bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' ödül töreninin bu yıl 8'incisi düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda fen, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler, hukuk, iklim ve enerji alanlarına odaklanılırken bu sene yine sosyal bilimler alanı içerisinde yer alan sosyoloji ve uluslararası ilişkiler konusuna odaklanıldı. Evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına verilen ödülün bu yıl ki sahibi Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu.



ZARAKOL'UN ÖDÜL KONUŞMASI



Rahmi Koç Bilim Madalyası Ödülü'ne layık görülen Ayşe Zarakol, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında bu ödülü almaktan çok onur duydum, çok gururlandım. Umarım bana verilen bu madalya uluslararası ilişkiler ve tarihsel sosyoloji alanlarında çalışan genç arkadaşlara da motivasyon olur. Videoda da daha önce söylendiği gibi benim alanım uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler teorisyeni gibi düşünebilirsiniz. Çalışmalarımda tarih, sosyoloji, hukuk gibi birçok alandan besleniyorum. Uluslararası ilişkilerci olarak elbette asıl amacım şu anda içerisinde bulunduğumuz anı ve geleceği daha iyi anlamak. Ama çalışmalarımın çoğu tarihe bakıyor. Çünkü tarihi doğru anlamadan, tarihi doğru bilmeden şu anda olanlar hakkında sağlıklı çıkarımlar yapmak mümkün değil. O yüzden tarihe bakıyorum. Özellikle ilgilendiğimi ve üzerinde çok çalıştığım uluslararası düzende doğu-batı ilişkileri. Ve bu ilişkilerin zaman içerisinde evrimi. Modernite nedir, ne değildir? Devlet ve egemenlik kavramları ne anlama geliyor. Hem anlayışta hem pratikte tarihsel evrimi nedir? Ve özellikle batı dışında. Yükselme ve gerileme ne anlama geliyor? Uluslararası düzensizlik ve sonuçları. Bunlar ana konularım. Türkiye'den bir akademisyen için Rahmi Koç Bilim Madalyası'na layık görülmekten daha büyük bir onur olamaz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

AYŞE ZARAKOL KİMDİR?



Prof. Dr. Ayşe Zarakol İstanbul’da doğdu. 1995’te Üsküdar Amerikan Lisesi’nde lise öğrenimini tamamlayan Zarakol, 17 yaşındayken lisans eğitimi almak üzere ABD’nin Vermont eyaletindeki Middlebury College’a kaydoldu. 1999 yılında siyaset bilimi diplomasının yanı sıra klasik dönem çalışmaları bölümünden de yan dal derecesi aldı. 2007’de Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden siyaset bilimi yüksek lisans ve doktora diplomalarıyla mezun oldu. Mezuniyeti ertesi Virginia’daki Washington & Lee Üniversitesi’nde yardımcı doçent unvanıyla 5 yıl boyunca siyaset dersleri verdi. 2013 yılında Cambridge Üniversitesi’nde çalışmaya başladı.



Zarakol küresel sistemde Doğu-Batı ilişkileri, dünya düzeninin tarihi ve geleceği, modernlik ve egemenlik kavramları, yükselen ve gerileyen güçler ile Türk siyaseti üzerine karşılaştırmalı bir perspektifle odaklanıyor. Makaleleri American Political Science Review, International Studies Quarterly, European Journal of International Relations, Review of International Studies gibi itibarlı akademik dergilerde yayımlanan Zarakol’un kaleme aldığı Türkçeye Yenilgiden Sonra Doğu Batı ile Yaşamayı Nasıl Öğrendi adıyla çevrilen After Defeat: How the East Learned to Live with the West ve Before the West: The Rise and Fall of Eastern World Orders isimli iki kitabı da bulunuyor.



International Organization’da editörlük görevini yürüten Prof. Dr. Ayşe Zarakol, aynı zamanda Review of International Studies, International Theory, International Relations, International Studies Review, Cambridge Review of International Affairs, Global Constitutionalism, Relaciones Internacionales ve New Area Studies dergilerinin de yayın kurulunda. Zarakol birçok merkezlerin ve bilimsel komitelerin danışma kurullarının üyeliğini de üstleniyor.