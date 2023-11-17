Rakel Dink'ten Ogün Samast açıklaması

Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği Cumhuriyet'in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı'na katılan Rakel Dink, Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2 gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant'ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi." diyen Rakel Dink, "Şunu bir kez daha hatırlattılar. Hrant'ın cinayetini konuşmadan Türkiye'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir." açıklamasında bulundu.



Tetikçinin serbestçe dolaşmasının sembolik anlamı olduğunu dile getiren Dink, "Hrant'ın cinayet davasında adaletin yerini bulmasındaki mesele, hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3-5 yıl fazla veya az ceza alması değildir." dedi.



İlk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söylediklerinin altını çizen Dink, "Bu davada adaletin yerini bulması, ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik. Şimdi kalkıp bu karar memleketimize hayırlı, uğurlu olsun mu diyelim." ifadelerini kullandı.