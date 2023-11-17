Rakel Dink'ten Ogün Samast açıklaması

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, eşini öldürdükten sonra 16 yıllık cezasını çeken ardından geçen günlerde tahliye edilen Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına ilişkin "Yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi." dedi.

Rakel Dink'ten Ogün Samast açıklaması
Ogün Samast'ın babası konuştu: Almaya gitmedim, nasıl gittiyse öyle gelsin

Ogün Samast'ın babası konuştu: Almaya gitmedim, nasıl gittiyse öyle gelsin

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Vakfı'nın düzenlediği Cumhuriyet'in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı'na katılan Rakel Dink, Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2 gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant'ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi." diyen Rakel Dink, "Şunu bir kez daha hatırlattılar. Hrant'ın cinayetini konuşmadan 'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Tetikçinin serbestçe dolaşmasının sembolik anlamı olduğunu dile getiren Dink, "Hrant'ın cinayet davasında adaletin yerini bulmasındaki mesele, hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3-5 yıl fazla veya az ceza alması değildir." dedi.

İlk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söylediklerinin altını çizen Dink, "Bu davada adaletin yerini bulması, ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik. Şimdi kalkıp bu karar memleketimize hayırlı, uğurlu olsun mu diyelim." ifadelerini kullandı.

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