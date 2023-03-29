Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı tarihi)

2023 Ramazan Bayramı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Hem sevdiklerini ziyaret etmek hem de kısa süreli bir tatil planı yapmak için fırsat kollayan vatandaşlar, Diyanet tarafından belirlenen Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte ayrıntılar.



2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.



Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.



Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl arefe günü ve hafta sonuyla birlikte 3,5 gün tatil olacak.