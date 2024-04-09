Ramazan Bayramı ne zaman bitecek? Bayramın son günü ne zaman?

Şevval (Ramazan Bayramı) hilali, bu akşam Asya Kıtası'ndan itibaren görülmeye başlanacak ve 10 Nisan'da İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak. Bayram namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'de kılınacak.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTECEK?



1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba



2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe



3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma



BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN SON?



Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.



Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı.



Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

