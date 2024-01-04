Ramazan Can kimdir? Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ramazan Can, 20 Nisan 1970 yılında Kırıkkale’de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Zeynep’tir.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, avukat olarak meslek hayatına başladı.



Serbest avukatlık yaptı. Fazilet Partisi Kırıkkale İl Teşkilat Kuruculuğu ve AK Parti Kırıkkale Kurucu İl Başkanlığı, Denizcilik İşletmeleri AŞ Denetim Kurulu, Fintek AŞ ve Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Telekom AŞ Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu.



22, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Kırıkkale Milletvekili seçildi. TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı, Dilekçe Komisyonu Kâtip Üyesi, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekilliği ve TBMM Güvenlik İstihbarat Komisyon Başkan Vekilliği görevlerini aldı.



Orta düzeyde İngilizce bilen Ramazan Can, evli ve 4 çocuk babasıdır.